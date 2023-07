Il ministro Sangiuliano prova a rimediare: «Ho letto i libri del Premio Strega ma non con la calma che avrebbero meritato»

«Mi spiace che le mie parole siano state travisate, ho ovviamente letto i libri del Premio Strega ma non con la calma che avrebbero meritato, avendo come potete capire, moltissimi impegni», dichiara il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «Intendevo dire – prosegue – che tornerò ad approfondirli. Credo che a chiunque ami la cultura sia capitato di riprendere un libro in mano per rileggerne qualche passaggio che ti ha colpito». Il ministro ci tiene a precisare quello che ai più è sembrato uno scivolone durante la cerimonia di assegnazione del Premio Strega. In uno scambio di battute con la conduttrice della cerimonia, Geppi Cucciari, Sangiuliano dopo aver elogiato le presentazioni dei libri infatti ha detto «proverò a leggerli». Quando la conduttrice ha chiesto, con sorpresa, se dunque non lo avesse già fatto, Sangiuliano ha ribattuto: «Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi». Lo scambio si è concluso con una battuta da parte di Gucciari: «Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro».

