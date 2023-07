«Roma vi va di stare bene?!». Il tripudio per Ultimo allo Stadio Olimpico, il ritorno su quel palco dopo 4 anni – Il video

Ultimo si è esibito in concerto venerdì sera, allo Stadio Olimpico a Roma. L’artista, accolto in uno stadio gremito, è partito dai suoi più recenti successi, tra cui Alba, uscito a febbraio, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. In una delle giornate romane più calde, decine e decine di giovani hanno aspettato per ore l’ingresso per la prima delle tre date, tutte sold out, del cantautore. Accampati tra una transenna e l’altra si sono riparati con teli e ombrelloi. Alcuni erano presenti in zona già dalle prime luci dell’alba. Poche ore prima di salire sul palco il cantante ha dedicato un post a Roma: «Dopo 4 anni torno a suonare all’Olimpico. Stavolta per 3 notti. Roba che anche un bambino iper sognatore come me avrebbe pensato che era troppo… troppo anche solo da sognare. L’anno scorso uscito dal Circo Massimo avevo la sensazione di camminare a un metro da terra. Perché? Perché mi sono sentito figlio di questa città e amato dalle strade dove sono cresciuto». Nelle ultime ore sono andati polverizzati oltre 10 mila biglietti per la data del cantante prevista a Napoli, nel giugno del 2024.

