Rubano un’auto in piazza in un minuto, il furto con applauso finale in provincia di Bari – Il video

Giovinazzo (Bari), pieno centro. Quattro persone, un piede di porco e una manciata di secondi sono bastate a rubare un’auto di fronte a Palazzo Città sotto la luce dei lampioni nella piazza principale del paese. A riprendere la scena una coppia di ragazzi che si trovava a pochi metri quella sera, come altre persone. Per i ladri la compagnia di quel momento non è stata un ostacolo: rotto il finestrino, mentre l’allarme suonava, hanno manovrato l’auto per farla uscire dal parcheggio, così da spingerla con un altro veicolo guidato da uno della banda lontano da occhi indiscreti.

L’amarezza del sindaco

Le immagini sono inevitabilmente diventate virali sui social, accompagnate dalle polemiche per un furto messo a segno in quel modo così sfacciato davanti ai passanti, per di più a due passi dall’ufficio del sindaco, al qual ormai non resta che chiedere ancora aiuto alla prefettura: «Torneremo per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio – dice Michele Sollecito – solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi, che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni». Davanti a quella scena, il sindaco ammette: «Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttabilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera».

