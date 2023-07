L’appello di Venezia alla disperata ricerca di medici. Illuminata la facciata dell’ospedale: «Dottore, la città ha bisogno di te» – Il video

«Dottore e dottoressa, la città più bella del mondo ti aspetta». Con queste parole Venezia ha lanciato una nuova campagna promozionale finalizzata a ricercare medici di famiglia. L’azienda sanitaria Serenissima è a corto di personale e sta cercando con urgenza dieci nuove figure specializzate da inserire nel territorio. Pur di trovarli assicura agli aspiranti dottori un ambulatorio a prezzo irrisorio in cui esercitare e un affiancamento, laddove necessario, per trovare una soluzione abitativa. Per l’occasione è stata ideata una locandina – realizzata dall’illustratore veneziano Lucio Schiavon – con un medico che cammina per Rialto e Piazza San Marco e che verrà proiettata sulla facciata dell’Ospedale Civile. Oltre a un filmato che mostra le immagini proiettate e una voce in sottofondo che fa appello ai medici: «Venezia ha bisogno di te ed è pronta a prendersi cura della tua professione e della tua stessa vita». L’appello, che inizia già a ricevere le prime critiche sui social con chi lo definisce «una pagliacciata», sembra aver funzionato: in poco tempo sono arrivate già 8 richieste, di cui 5 medici specialisti e 4 di base da Bari, Segrate, Trento e Rovigo. Le candidature sono ancora aperte, al momento. Poi verrà fatta una selezione e la prassi di assunzione.

