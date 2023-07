Goteborg, esplosione in un locale della movida: è il terzo in una settimana

Una forte esplosione in Andra Långgatan, la strada della movida di Goteborg, in Svezia, si è verificata dopo le 19 in un locale. Un uomo è stato trasportato in ospedale, ha riferito la caposquadra dei soccorsi all’Ansa: «Qualcosa è esploso all’interno di un ristorante, al momento non disponiamo di ulteriori dettagli. Sarà compito della polizia stabilire cosa sia successo». Un testimone, che si trovava nei pressi del luogo dell’esplosione, ha raccontato: «Ho sentito un’esplosione e ho visto il muro cadere a pezzi. Molti si sono rifugiati sotto i tavoli, altri sono scappati via di corsa. C’era fumo ovunque. Alcuni piangevano, era una situazione terribile». Sul posto, oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco, è arrivata un a squadra di artificieri per esaminare la scena. Quello che gli inquirenti dovranno capire, oltre alle cause dell’esplosione, e se vi è qualche legame con due episodi simili accaduti nell’ultima settimana a Goteborg, uno proprio in Andra Långgatan (l’altro a Kortedala). Sarebbe quindi la terza esplosione in tre ristoranti dal 5 luglio a oggi. Secondo quanto riportato dalla televisione pubblica svedese Svt, i proprietari dei due locali sono parenti e si sospetta che anche questa terza esplosione possa essere collegata. Al momento, la polizia non ha rilasciato dichiarazioni sull’esplosione di questa sera né ha fornito indicazioni sulla causa dell’incidente.

