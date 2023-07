Treviso, rendono pubbliche le immagini del furto in osteria. La fidanzata del ladro chiama il proprietario e lo minaccia: «È diffamazione» – Il video

A Treviso il titolare dell’osteria “Toni del Spin” ha subito un furto nel suo locale, durante il primo weekend di luglio. Come ricostruisce TrevisoToday nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza si vede un ragazzo forzare la porta d’ingresso del ristorante con un piccolo piede di porco, fare il giro attorno al bancone e arrivare alla cassa. Prende qualche centinaio di euro ed esce dal locale. Le immagini, di un paio di minuti, oltre a finire nelle mani delle forze dell’ordine, sono finite su tutti giornali della zona. Il presunto ladro, che poi si è scoperto seriale perché avrebbe colpito altri locali della zona, non l’avrebbe presa benissimo. La sua compagna ha contattato il proprietario dell’attività e ha minacciato querela. «Nel video si vede chi è esattamente – dice il titolare alla stampa locale – appena ci arriverà la denuncia, se l’hanno fatta, risponderemo».

«Una situazione a dir poco paradossale. Fare i ladri non può essere considerata una libera professione da tutelare», ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte. «Se si viene beccati poi, penso che sarebbe opportuno scusarsi con i titolari dei locali derubati invece di rivolgersi a un avvocato per tutelare la propria immagine. Ora – conclude il primo cittadino – lasciamo che le forze dell’ordine completino le loro indagini ma se sarà confermato che ad agire è stato proprio lui, lo invito a scusarsi quanto prima e a restituire quanto sottratto, invece di pensare a intraprendere cause legali».

