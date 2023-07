Molestò 500 ginnaste negli Usa, accoltellato in carcere l’ex medico della nazionale Larry Nassar

Larry Nassar, l’ex medico della nazionale di ginnastica Usa, è stato accoltellato nella prigione federale di Coleman, in Florida. Si parla di una decina di coltellate, due al collo, due alla schiena e le altre sul petto. L’uomo sta scontando la sua pena per gli abusi sessuali che ha perpetrato a oltre 500 atlete della federazione americana, di cui 150 che lo avevano denunciato pubblicamente. Oltre alla condanna per materiale pedo pornografico. Stando a quanto si apprende, al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Nassar è entrato nelle cronache perché, secondo le testimonianze delle vittime, ha molestato per oltre 20 anni centinaia di ragazze, spesso grazie alla copertura di allenatori e collaboratori. Tra le donne abusate spicca anche il nome di Simone Biles, considerata la ginnasta più forte di sempre. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, l’aggressione a Nassar sarebbe nata al culmine di una lite con un altro detenuto. Successivamente alle coltellate subite, l’ex medico è stato trasferito in pronto soccorso, dove il personale medico è riuscito a salvargli la vita. Non è la prima volta che l’uomo viene aggredito: era già successo nel 2018.

