È Huw Edwards il conduttore della Bbc accusato di aver pagato foto porno da un ragazzo. La rivelazione della moglie: «È in cura»

Prima o poi il nome sarebbe uscito. Anche perché nelle ultime ore i colleghi si sfilavano, a suon di note e comunicati, dalla vicenda che vedeva coinvolto un noto presentatore della emittente più amata del Regno Unito in uno scandalo di pedopornografia. Il presentatore della Bbc al centro dello scandalo, che è stato poi sospeso, è Huw Edwards. Sarebbe accusato di aver pagato migliaia di sterline a un giovane in cambio di foto erotiche. A svelarne l’identità, rimasta segreta per giorni, non è stato il diretto protagonista bensì la moglie, in un comunicato poi ripreso dalla stessa emittente. «Huw soffre di gravi problemi di salute mentale. Come è ben documentato, negli ultimi anni è stato trattato per una grave depressione. Gli eventi degli ultimi giorni hanno peggiorato le cose, ha sofferto di un altro grave episodio ed è ora ricoverato in ospedale dove rimarrà», ha dichiarato la moglie del giornalista, Vicky Flind. Edward è il conduttore che ha dato l’annuncio della morte della regina Elisabetta dando il via, mediaticamente, al protocollo “London bridge is down“. Il Sun la scorsa settimana aveva svelato che un volto noto della Bbc aveva pagato per anni un ragazzo in cambio di foto porno. Denaro che avrebbe alimentato la dipendenza del giovane dalla droga. All’inizio dello scambio tra i due, il giovane aveva appena 17 anni. Nonostante la Tv di Stato britannica era stata allertata da maggio dalla madre del ragazzo, i vertici avrebbero hanno provato a insabbiare il caso per mesi. Solo ieri 11 luglio un altro adolescente ha ammesso di essere stato contattato da Edwuards su un sito di incontri per poi essere minacciato dal giornalista.

(foto copertina EPA/TOLGA AKMEN)

