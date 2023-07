Renzi torna all’attacco della procura di Firenze: «Imbarazzanti, inseguono il fantasma di Berlusconi per riscrivere la storia»

Continua la battaglia di Matteo Renzi contro la procura di Firenze. Qualche giorno fa, in seguito all’assoluzione definitiva dei genitori per l’inchiesta sulle fatture false, il leader di Italia Viva aveva parlato di «una vicenda giuridicamente inesistente» e un processo «che non avrebbe mai dovuto essere aperto». Oggi Renzi torna ad attaccare la procura guidata dal magistrato Luca Turco, che sta indagando sul ruolo svolto da Marcello Dell’Utri, storico collaboratore di Silvio Berlusconi, nelle stragi di mafia del 1993. «La Procura di Firenze guidata da Luca Turco sostiene che le stragi di mafia del 1993 fossero finalizzate a sostenere Silvio Berlusconi. Siamo oltre il ridicolo», scrive l’ex premier su Twitter. I pm del capoluogo fiorentino sospettano che sia stato proprio Dell’Utri ad aver istigato e sollecitato il boss Giuseppe Graviano «ad organizzare e attuare la campagna stragista e comunque a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l’affermazione di Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi, al quale ha fattivamente contribuito Dell’Utri».

Nel suo tweet, Renzi poi aggiunge contro il magistrato che già aveva denunciato durante l’inchiesta sulla fondazione Open: «Questa Procura insegue la visibilità mediatica dei processi politici ma nel frattempo decide di non sgomberare un hotel abusivamente occupato da cui scompare una bambina di cinque anni. Lo stesso ufficio che anziché occuparsi dei reati commessi a Firenze nel 2023 sogna di riscrivere la storia di trent’anni fa». Il riferimento è alla vicenda di Kataleya Alvarez, la bambina scomparsa il 10 giugno scorso a Firenze e di cui ancora non sono state ritrovate le tracce. Infine, l’ex premier commenta: «Mai vista una procura più delegittimata e squalificata: inseguono il fantasma di Berlusconi e non toccano il racket delle occupazioni abusive. Ma non si rendono conto che sta diventando imbarazzante prima che incredibile?».

Credits foto: ANSA/Cesare Abbate | Il leader di Italia Viva Matteo Renzi

