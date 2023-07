Pavia, si schianta con la mini moto da cross contro un albero: bimbo di 9 anni in gravi condizioni

Ha perso i sensi dopo il forte impatto contro un albero ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente è avvenuto giovedì mattina e la dinamica è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era alla guida di una mini-moto da cross in un terreno di campagna adiacente l’abitazione di famiglia, come forse aveva già fatto tante altre volte. Nel campo non c’erano altri mezzi, né per raggiungerlo il bimbo di 9 anni ha dovuto percorrere strade o aree pubbliche. Quello che sembra più plausibile, secondo quanto stanno cercando di appurare i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, è che il piccolo motociclista abbia raggiunto il terreno di campagna autonomamente e abbia poi urtato con violenza l’albero. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi familiari che hanno poi chiamato il 118. Il bimbo di 9 anni è stato quindi trasportato in ospedale in eliambulanza in gravi condizioni. I carabinieri stanno facendo accertamenti per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

