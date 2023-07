Firenze, rissa con coltelli davanti alla caserma dei carabinieri. Un ferito grave – Il video

Due feriti – di cui uno ora è in terapia intensiva – e sei denunciati, tra cui un minore. Questo il bilancio della maxi rissa di venerdì sera a Firenze, in piazza della Stazione. Diversi passanti, spaventati, hanno dato l’allarme alle autorità segnalando la presenza di almeno cinque persone che si azzuffavano a colpi di coltello nelle vicinanze di una caserma dei carabinieri. Prima che arrivassero le volanti, il gruppo si è dileguato e sul posto sono rimasti due migranti della Costa D’Avorio, entrambi feriti, di 33 e 26 anni. I due sono stati soccorsi dai carabinieri e da altri passanti. Sul posto è arrivato il 118. Il più anziano è stato trasportato a Careggi e sarebbe in terapia intensiva, l’altro si trova all’ospedale Santa Maria Nuova. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti hanno rintracciato e denunciato al momento sei persone: un marocchino 26 anni, quattro della Costa d’Avorio e uno del Mali, tutti di età compresa tra 17 e 44 anni.

