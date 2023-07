Rissa tra giovanissimi nel padovano finisce a coltellate, grave un ragazzo

Oggi, 15 luglio, dopo le 17, al Parco della Rocca a Monselice, nel padovano, c’è stata una rissa tra giovanissimi. Un minore sarebbe stato colpito da tre coltellate dopo una discussione con altri ragazzi. Il giovane, trasportato con l’elisoccorso del Suem 118 all’ospedale di Padova, è in prognosi riservata. Avrebbe una ferita al torace e due alle gambe. Secondo quanto riporta Padova Oggi i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, non escludono alcuna ipotesi: dalla parola di troppo, all’imboscata, ad un regolamento di conti su traffici illeciti. I protagonisti sarebbero già in caserma con i rispettivi genitori per cercare di chiarire l’accaduto.

Leggi anche: