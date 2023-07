Aereo sorvola il litorale di Ostia: «Benedetto XVI non ha mai abdicato»

Litorale romano, domenica da temperature folli, spiagge affollate e poi, in cielo, compare un aereo, con uno striscione curioso: «Benedetto XVI non ha mai abdicato». Questa la scena che hanno vissuto molti bagnanti oggi, intorno alle 16.30, davanti alla costa di Ostia. Un piccolo aereo giallo ha sorvolato il litorale accompagnato da una scritta, stavolta non d’amore e nemmeno per una pubblicità. Il velivolo, secondo alcune testimonianze, avrebbe fatto alcuni passaggi tra la rotonda nel tratto terminale della via Cristoforo Colombo ed il pontile di Ostia. Quindi si è allontanato, direzione Circeo. Alcune foto sono state pubblicate sui social, lasciando una scia di interrogativi misti a stupore.

