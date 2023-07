Forza Italia, Paolo Berlusconi: «Sempre vicini a voi. Tocca proseguire la missione nel nome di mio fratello»

«La nostra famiglia sarà sempre vicina a questa splendida avventura chiamata Forza Italia». A dichiararlo è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, intervenendo da remoto a una cena con esponenti del partito. «Anche nelle ultime settimane – ha detto in un video che è stato visionato dall’agenzia Ansa – Silvio ha continuato a lavorare per il partito, era convinto di riuscire a riportare Forza Italia in doppia cifra alle europee. Ero anche un po’ geloso perché non si dava alla famiglia ma si dava al partito». E infine un invito agli azzurri: «Tocca a noi, e a tutti voi, proseguire la missione nel suo nome».

