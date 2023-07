Furto da 250mila euro nella villa di Emerson Fittipaldi nel Bresciano: spariti gioielli e rolex

Il campione, uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1, non era in casa al momento del furto

Furto nella villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. L’ex campione brasiliano non era in casa al momento del furto avvenuto nella sua tenuta di Soiano (Brescia). Secondo quanto scrive l’edizione bresciana del Corriere della Sera, il bottino, composto prevalentemente da ori e orologi Rolex, ammonterebbe a circa 250 mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia). L’agenzia Ansa ricorda come Fittipaldi non sia l’unico campione della Formula 1 a vivere nel Bresciano: a Desenzano vive il francese René Arnoux.

