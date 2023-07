Gp d’Ungheria, ancora Verstappen davanti a tutti. Sul podio Norris e Perez. Leclerc settimo con penalità

Non si ferma più Max Verstappen e vince il settimo mondiale di fila, il nono in undici gare in questa stagione. Ed è anche la dodicesima di fila per Red Bull, un record per la Formula 1. Parte bene nel Gp d’Ungheria il belga-olandese, che si porta subito in prima posizione superando Lewis Hamilton. Al termine dei 70 giri sul circuito di Hungaroring, al secondo posto è arrivato Lando Norris con la McLaren e al terzo l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, che ha recuperato dalla nona posizione di partenza e che ha preceduto Lewis Hamilton, partito in pole position con la Mercedes. Ancora dietro le Ferrari: settimo posto per Charles Leclerc (e staccato di 70 secondi dal leader della gara), penalizzato di 5 secondi, e ottavo per Carlos Sainz.

