Tuta, casco e sgasata: Brad Pitt scende in pista a Silverstone, ma la sua F1 va al rallentatore – Il video

Che le star del jet set si affaccino sui circuiti di Formula 1 per le grandi gare della stagione, non è certo una novità. Soltanto poche settimane fa, ad essere paparazzata ai box dell’impianto di Barcellona – forse per fare il tifo più che amichevole a Lewis Hamilton – era stata la stella del pop Shakira. E il mese precedente a seguire da vicino la gara di Miami erano tra gli alti miliardari del calibro di Jeff Bezos ed Elon Musk. Ma vedere una celebrità indossare direttamente tuta e casco e mettersi alla guida di una monoposto non capita invece certo di frequente. È proprio quanto è successo ieri, domenica 9 luglio, a Silverstone, il celebre impianto automobilistico britannico che ospita il Gran Premio del Regno Unito. Se a far notizia non è stato il successo del «solito» Max Verstappen su RedBull, lo è stata infatti certamente la discesa in pista di due piloti d’eccezione: Brad Pitt e Damson Idris. I due attori si sono aggirati per tutto il weekend tra i box del circuito, e domenica, vestiti di tutto punto, si sono presentati sul circuito, dove le loro due monoposto sono scattate insieme a quelle di tutti gli altri «veri» piloti al segnale di partenza del giro di formazione della gara.

Trucchi del mestiere

Ma che ci facevano Pitt e Idris alla griglia di partenza di Silverstone? È presto detto. I due stanno girando un nuovo film – titolo ancora top secret – che ha al centro proprio il mondo della Formula 1. Stando a quanto è sin qui trapelato, il fascinoso attore Usa interpreterà Sonny Hayes, un pilota degli anni ’90 ritiratosi a causa di un brutto incidente che si rimette al volante per dare una mano a un amico, il proprietario di una squadra di Formula 1 sull’orlo del fallimento (interpretato nel futuro film da Javier Bardem). Suo compagno di squadra nel team APX GP è il giovane Joshua Pearce, interpretato dal «collega» Damson Idris, predestinato ma ancora acerbo pilota che Pitt s’incarica di supportare. E così le due star nella parte e nella monoposto si sono calati per davvero. Anche se, come ovvio, con tutte le cautele del caso. A guidare a livello pratico le due auto – delle F2 create appositamente dalla Mercedes e modificate per sembrare delle vere macchine da F1 – sono stati due piloti professionisti. I due sono partiti dal fondo della griglia e hanno lasciato il tracciato prima dell’inizio del vero Gran Premio. E soprattutto, per la sorpresa di qualcuno sugli spalti, sull’asfalto sono andati pianissimo: per lo meno per gli standard della Formula 1. La loro performance sarà infatti poi accelerata con gli opportuni accorgimenti digitali in fase di post-produzione del film: e allora quelle sgasate, sorpassi e controsorpassi dei «piloti per un giorno» promettono d’infiammare l’immaginazione degli appassionati – di cinema, di auto o di Brad Pitt.

