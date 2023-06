Gp Spagna, Shakira nel box Mercedes per Hamilton. Il pilota inglese: «Ho bisogno di una latina» – I video

Una raggiante Shakira al Gp di F1 di Barcellona. E un (altrettanto) raggiante Lewis Hamilton sul podio. Secondo molti media spagnoli e non solo, ci sarebbe qualche relazione fra le “due felicità”. Nella gara di oggi, venerdì 4 giugno, il sette volte campione del mondo della Formula 1 ha festeggiato il suo secondo posto – dietro a Max Verstappen, ma davanti a George Russell – insieme alla sua “amica”, la 46enne colombiana, ora single dopo la chiacchierata separazione con l’ex calciatore spagnolo, Gerard Piqué. Non è la prima volta che la cantante partecipa a una gara di F1 nel box Mercedes: era già presente a Miami. E non è neppure la prima “uscita” dei due: il pilota inglese e la cantautrice di Barranquilla erano stati paparazzati insieme su uno yacht al largo di Miami, prima e a cena nel noto ristorante Cipriani, poi. E d’altra parte Hamilton l’aveva annunciato in occasione di un evento, sempre al Gp di Spagna: «Devo trovarmi una latina». Insomma, Shakira non è affatto passata inosservata nei box di Barcellona, rendendo sempre più concreti i rumors che si rincorrevano da settimane.

