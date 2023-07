Gp Silverstone, Verstappen comanda senza rivali. Battaglia Hamilton-Norris, delusione Ferrari

Sempre lui. Max Verstappen si prende anche Silverstone e consolida ulteriormente la sua posizione di leader del mondiale nel Gran Premio del Regno Unito di Formula 1. Subito dietro al belga-olandese, salgono sul podio due inglesi al Gp di casa: Lando Norris e Lewis Hamilton, protagonisti di una bagarre spettacolare. Gara difficile per le Ferrari che pagano la scelta di partire della gomma hard a inizio gara, con Carlos Sainz che non a oltre il decimo posto, e Charles Leclerc che lo precede in nona posizione. Sesto posto per Perez e settimo per Alonso. Al contrario delle ultime gare, Verstappen, partito dalla pole position ha faticato più del solito a mettere insieme i quasi quattro secondi secondi che al traguardo lo separavano dal secondo posto, ma in questo momento nulla sembra poter intaccare il suo mondiale.

L’ordine di arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Sergio Perez (Red Bull)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. Logan Sargeant (Williams)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Nyck de Vries (AlphaTauri)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

