Gp Belgio, per Verstappen ottava vittoria di fila davanti a Perez. Ferrari azzoppata: Leclerc terzo

Nove. Tante sono le vittorie nel campionato di Formula 1 di Max Verstappen. Il belga-olandese trionfa anche nel 13esimo appuntamento della stagione, a Spa, in Belgio, e mette in fila l’ottavo trionfo consecutivo nonostante la partenza dalla sesta casella. Verstappen aveva fatto segnare il tempo più veloce alle qualifiche, ma la sostituzione del cambio – il quinto della stagione – gli era valsa una penalità che lo ha fatto arretrare alla fine della seconda fila, lasciando la pole a Leclerc, nonostante il monegasco abbia fatto registrare un giro di otto decimi più lento. Dalla RedBull di Verstappen, si vede piccolissima la monoposto del compagno di scuderia Sergio Perez a oltre 22 secondi di distanza sulla linea del traguardo. Gradino più basso del podio per Charles Leclerc, a oltre 32 secondi con la prima e unica delle Ferrari. Carlos Sainz si è ritirato dopo un paio di soste ai box che evidentemente non hanno risolto i problemi che lo avevano relegato in 18esima posizione. Quarto posto per Lewis Hamilton. Magra consolazione per lui aver fatto registrare il giro più veloce della gara.

L’ordine di arrivo

Di seguito si riportano l’ordine di arrivo del Gran Premio di Formula 1 del Belgio e i relativi distacchi.

Max VERSTAPPEN

Sergio PEREZ +22.305

Charles LECLERC +32.259

Lewis HAMILTON +49.671

Fernando ALONSO +56.184

George RUSSELL +63.101

Lando NORRIS +73.719

Esteban OCON +74.719

Lance STROLL +79.340

Yuki TSUNODA +80.221

Pierre GASLY +83.084

Valtteri BOTTAS +85.191

Guanyu ZHOU +95.441

Alexander ALBON +96.184

Kevin MAGNUSSEN +101.754

Daniel RICCIARDO +103.071

Logan SARGEANT +104.476

Nico HULKENBERG +110.450

Carlos SAINZ (ritirato)

Oscar PIASTRI (ritirato)

