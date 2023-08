Max Verstappen beccato a sfrecciare su un’autostrada francese – Il video

Max Verstappen, l’olandese della Red Bull, che sta dominando il Mondiale di F1, è stato ripreso in un video postato su Instagram dall’amico collaboratore Mark Cox, mentre viaggia sulla supercar Aston Martin Valkyrie. Tutto bellissimo, se non fosse che l’auto non stava percorrendo una pista sportiva, bensì un tratto dell’autostrada francese A8, altezza tunnel di Canta-Galet, in direzione Italia, dove il limite è di 90 km/h. Nel video l’auto viaggia a 124 km/h. Il campione, informa Eurosport, sarà indagato dalla polizia francese per eccesso di velocità.

