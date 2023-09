F1, Red Bull senza rivali: vince il Mondiale costruttori con 6 gare d’anticipo dopo il «solito» trionfo di Verstappen

La Red Bull vince il Mondiale costruttori con sei Gp d’anticipo prima sulla fine della stagione 2023 di Formula 1, conquistando così il sesto titolo della sua storia. Merito della “solita” vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio corso questa mattina (Italian) a Suzuka in Giappone. Lo stesso Verstappen d’altronde ormai è a un passo dal titolo mondiale tra i piloti, davanti all’altro compagno di scuderia, Sergio Perez. Un dominio assoluto di cui l’olandese non può che essere soddisfatto: «Weekend incredibile. Vincere qui è grandioso. La macchina ha funzionato bene su ogni mescola. La cosa più importante è aver vinto il titolo Costruttori». E ancora: «Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e anche in sede in fabbrica. Stiamo vivendo un anno incredibile, sono molto orgoglioso di tutti quanti. Ho avuto un po’ di pattinamento in partenza, ma è stato l’unico momento difficile. Per il resto ho avuto una gara lineare e tranquilla». Entusiasmo anche per le McLaren che si prendono il resto del podio, con Lando Norris secondo davanti a Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre chiude in sesta posizione l’altra Rossa di Carlos Sainz.

