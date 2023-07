Il gommone dallo yacht si avvicina troppo alla spiaggia, scoppia la rissa con i turisti: calci e pugni alla Maddalena – Il video

È finita in rissa, tra calci e pugni, lo scontro verbale esploso tra i bagnanti e alcuni turisti stranieri (secondo alcuni testimoni erano di origine francese) approdati in gommone sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena, in provincia di Sassari. Il gommone, il tender di uno yacht, è arrivato fino a riva con il motore acceso per caricare alcuni turisti, una donna e dei bambini, e per riportarli sullo yacht. Una manovra che non sarebbe consentita e che avrebbe rischiato di mettere in pericolo la vita dei bagnanti. Una donna a riva, infatti, si è lamentata con lo skipper a bordo del gommone, spruzzandogli dell’acqua addosso. Subito dopo lo skipper ha spintonato la donna. Pochi attimi dopo è intervenuto il marito della donna, che si è scagliato contro di lui con un calcio al volo, per poi prenderlo a pugni in faccia. Dopo alcuni momenti di caos, i due sono stati separati e i turisti sul gommone sono tornati al largo sullo yacht tra gli insulti dei bagnanti.

Leggi anche: