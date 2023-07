Roma, contromano sulla Cristoforo Colombo: l’autista se ne rende conto e fa inversione a “u” tra le auto in corsa

Sfiorata la tragedia sulla Cristoforo Colombo, una delle arterie principali che collega la periferia Sud di Roma con il centro. Su un tratto della strada a tre corsie, dove la velocità di percorrenza è abbastanza sostenuta, un autista ha compiuto una manovra proibita in pieno giorno. Dalle immagini pubblicate sulla pagina Instagram Welcome to favelas, si vede un veicolo bianco imboccare via Cristoforo Colombo contromano. Dopo qualche decina di metri, schivando le auto che sopraggiungono nella giusta direzione, il conducente fa un’inversione a “u”, per poi riprendere la corsa nel senso di percorrenza consentito. Il video è diventato virale sui social, attirando gli insulti di molti utenti che invocano la revoca della patente all’autista. C’è anche chi ironizza, scrivendo che «questo caldo fa perdere i sensi… di marcia».

inversione a u roma colombo

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: