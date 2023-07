Il sindaco di Cecina fermato dalla polizia con una piccola dose di cocaina: «Sono inciampato ma ora voglio rialzarmi»

Il sindaco di Cecina (Livorno) Samuele Lippi è stato fermato con una piccola dose di cocaina durante un controllo dei carabinieri di lunedì scorso a Riparbella, vicino a Pisa. L’azione è scattata dopo che i militari si sono appostati vicino a un boschetto e hanno assistito a uno scambio di droga e denaro tra un uomo e il primo cittadino. 51 anni ed ex segretario territoriale del Partito Democratico, Lippi è al suo secondo mandato da sindaco a Cecina con il Partito Democratico. Ed è proprio per chiedere scusa ai suoi compaesani che ha confermato le indiscrezioni su quanto accaduto con un post pubblicato su Facebook: «Ciò che è successo è una vicenda strettamente personale, che non ha alcuna rilevanza penale ma che non posso e non voglio sottovalutare o minimizzare», precisa Lippi. La quantità di cocaina di cui è stato trovato in possesso è infatti sotto la soglia di rilevanza penale. Per il sindaco di Cecina è scattata dunque una semplice sanzione amministrativa, a cui si aggiunge il ritiro della patente per un periodo di tempo che dovrà essere deciso dal prefetto. A proposito della vicenda, Lippi ha aggiunto: «Sono inciampato ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me. Voglio e devo farlo non solo per me ma anzitutto per i miei familiari, per coloro che condividono l’impegno di governo della città, per le forze politiche che lo sostengono, per rispetto di tutto il Consiglio Comunale e non per ultimo, verso tutti i cittadini di Cecina». Da qui, le scuse rivolte a tutti i suoi compaesani e la promessa di dedicarsi senza distrazioni al suo ruolo: «Con la stessa tenacia e dedizione con cui ho affrontato e risolto le tante questioni cecinesi, con altrettanto piglio affronterò questo mio percorso personale». Non tutti però sembrano soddisfatti delle scuse del sindaco. La Lega, all’opposizione in consiglio comunale, ha chiesto le dimissioni di Lippi. Per oggi era prevista una direzione locale del Pd in cui si affronta anche questa vicenda, ma al momento non sono emerse novità.

Credits foto: FACEBOOK/Samuele Lippi

