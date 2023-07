Morta una bimba di 10 anni in mare nell’Oristanese, trascinata dalle onde insieme alle sorelle. Annegata anche una turista

Una bambina di 10 anni è morta annegata nel pomeriggio a Tresnuraghes, in provincia di Oristano. La piccola giocava sul bagnasciuga assieme alle due sorelle di 15 e 17 anni, quando improvvisamente un’onda le ha travolte e le ha trascinate al largo. In loro soccorso si è subito tuffato un turista, un bagnino e poi è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa. Per la bambina non c’e stato nulla da fare, mentre la sorella 15enne è stata ricoverata in ospedale di Oristano con una sindrome da annegamento, e la sorella 17enne ne è uscita con alcune escoriazioni, ma entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e la Capitaneria di Porto di Bosa, che è al lavoro assieme alla Guardia Costiera per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. La Guardia costiera sta sentendo i vari testimoni per ricostruire dettagliatamente la tragedia.

La morte della turista a Is Arenas

La bambina di 10 anni non è stata l’unica vittima registrata oggi sulle coste oristanesi. Una turista di 41 anni è morta annegata a Is Arenas, nel comune di Narbolia. Secondo quanto ricostruito finora, la donna ha deciso di tuffarsi in acqua nonostante le condizioni meteo, con un forte vento di maestrale e alte onde. Una volta tuffatasi, però, non è riuscita più a tornare a riva a causa della corrente che l’ha portata sempre più al largo, venendo inghiottita dalle onde. Anche in questo caso alcuni bagnanti si sono tuffati in acqua per tentare di salvarla, e l’hanno riportata a riva. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e della Capitaneria di porto. Malgrado i tentativi di rianimarla, per la turista 41enne non c’è stato nulla da fare.

