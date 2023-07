Parigi, Gigi Donnarumma e la compagna aggrediti e rapinati in casa

Il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, e la compagna Alessia Elefante sono stati rapinati nella loro casa, a Parigi, la scorsa notte. La coppia è stata immobilizzata da un gruppo di ladri entrati nel loro appartamento nell’ottavo arrondissement della capitale francese. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il campione sarebbe stato legato e spogliato. Secondo le prime stime, il danno economico sarebbe intorno ai 500 mila euro. L’ex portiere rossonero e la compagna sono riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso non lontano dalla loro abitazione, intorno alle 3.20 del mattino. Il personale dell’hotel ha quindi allertato la polizia e si è preso cura della coppia, sotto shock. Dopo la rapina il calciatore e la compagna sono stati medicati in ospedale. Sulla vicenda indaga la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese.

(foto EPA/TIAGO PETINGA)

