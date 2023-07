Donna uccisa nel trevigiano, arrestato l’ex marito e tre complici

Lo scorso 24 giugno una donna di 72 anni, Margherita Ceschin, era stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione di Conegliano, in provincia di Treviso. A distanza di quasi un mese, quattro persone sono state arrestate per il suo omicidio. I carabinieri hanno infatti fermato nella mattina di oggi, 22 luglio, l’ex marito della vittima, 80 anni, il quale avrebbe agito in concorso con una 32enne di origini dominicane e di due connazionali di quest’ultima, un 38enne ed un 41enne, trovato per giunta in possesso di circa tre etti di cocaina. A provocare il delitto, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, ci sarebbero gli accesi attriti tra i coniugi. Liti che sarebbero state determinate da ragioni patrimoniali connesse alla pratica di divorzio che la coppia aveva in atto.

