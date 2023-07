Deruba una turista giapponese a Roma. Arrestato 14 anni dopo

Nel 2009, con l’aiuto di un complice, aveva rapinato una turista giapponese sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma. in seguito svanì nel nulla. Fino a ieri, ovvero fino a quando non è stato individuato, 14 anni dopo, dagli agenti del commissariato di Duino-Aurisina, che controllavano l’autostrada A4, a San Giovanni di Duino. L’uomo, 49 anni, di origini marocchine, si trovava a bordo di un autobus turistico Flixbus diretto a Trieste. Secondo quanto riporta Repubblica Roma che ha ricostruito il caso, per il ladro, una volta fermato, si sono aperte le porte del carcere di Trieste. La polizia non ha fatto altro che applicare la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Perché, a dispetto della sua “scomparsa”, il processo che lo vedeva coinvolto per il reato commesso è andato avanti, fino al secondo grado. Adesso il ladro ha una pena residua di un anno di reclusione da scontare, oltre al recupero della somma di euro 300 di multa.

