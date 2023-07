Malesia, Matty Healy denuncia le leggi anti-Lgbt+ poi bacia il bassista: cancellato il Festival musicale – Il video

A Kuala Lumpur, in Malesya, non ci saranno più i tre giorni di «Good Vibes» promessi dall’omonimo Festival. La manifestazione musicale, organizzata da venerdì 21 luglio fino a domenica 22, è stata cancellata dopo che il frontman della band rock britannica «1975» Matty Healy, ha criticato sul palco le leggi anti-Lgbtqia+ del Paese. «Abbiamo fatto un errore a venire», ha urlato Healy durante la performance. «Quando stavamo organizzando i concerti non abbiamo preso in considerazione» la posizione del governo malese sui diritti della comunità. «Non vedo il motivo di invitare la nostra band in un Paese e poi dirci con chi possiamo o non possiamo fare sesso. Sono furioso e questo non è giusto nei vostri confronti, perché voi (i fan, ndr) non siete rappresentativi di questo esecutivo. Sono sicuro che molti di voi sono gay, progressisti e cool», ha concluso Healy, sfidando (ulteriormente) il governo con un bacio al bassista Ross MacDonald. Dopo le parole del frontman del gruppo di Manchester, le autorità hanno obbligato i componenti a scendere dal palco e intimato gli organizzatori del Festival a cancellare la line-up dell’edizione 2023. In Malesya i diritti Lgbt+ sono inesistenti: l’omosessualità è infatti considerata un crimine nel Paese dall’era coloniale dell’Impero britannico e punibile con 20 anni di carcere. L’ordine di cancellare l’evento è arrivato direttamente dal ministro delle Comunicazioni, Fahmi Fadzil. Dopo aver incontrato gli organizzatori dell’evento, Future Sound Asia, l’esecutivo ha deciso di «mettere al bando da Kuala Lumpur» Healy e la sua band. «Ci aveva assicurato che avrebbe rispettato le leggi locali, purtroppo non onorato la sua promessa», si sono giustificati i promotori che, tramite un comunicato, hanno fatto inoltre sapere come l’esecutivo abbia sottolineato la sua «ferma posizione contro chiunque contesti o ridicolizzi le leggi malesi». Eppure, Matty Healy non è nuovo a performance di questo tipo: nel 2019 aveva infatti sfidato le autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove l’omosessualità è punibile con 10 anni di reclusione, con un gesto simile. Ora l’attenzione è rivolta a Jakarta, dove domani – domenica, 23 luglio, i The 1975 dovrebbero suonare nella capitale dell’Indonesia, il più popoloso paese a maggioranza musulmana del mondo.

Foto copertina: Immagine d’archivio Matthew ‘Matty’ Healy e il bassista Ross MacDonald

