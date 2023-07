Mondiali di nuoto, Thomas Ceccon campione del mondo nei 50 farfalla (con record italiano)

Thomas Ceccon conquista la medaglia d’oro nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. L’azzurro ha vinto il titolo in 22”68, stabilendo anche il record italiano: secondo il portoghese Matos Ribeiro (22″80), terzo il francese Maxime Grousset (22″82). «Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso. Ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica», ha detto Ceccon subito dopo aver conquistato il gradino più alto del podio. Prima l’azzurro era sceso in vasca centrando il primo tempo per la finale dei 100 dorso. «Sono meno stanco adesso – ammette Ceccon ai microfoni della Rai – che dopo i 100 dorso, sono campione del mondo e sono molto contento. Una gara molto buona».

