Ischia, agente in vacanza riconosce il boss latitante al ristorante e fa scattare il blitz

Un presunto boss del clan Mazzarella è stato arrestato nella tarda serata di ieri, lunedì 24 luglio, a Ischia. Giuseppe del Prete, questo il suo nome, si trovava sull’isola da alcuni giorni. Era tenuto sotto controllo dagli uomini del commissariato di polizia, guidati da Ciro Re, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in un noto ristorante, in via Borbonica, e lo hanno arrestato. A riconoscere il camorrista latitante è stato un agente del commissariato Decumani di Napoli, in vacanza a Ischia. Il poliziotto si è subito attivato, consentendo in poco tempo di far scattare il blitz delle forze dell’ordine. Trasferito prima nei locali del commissariato di via Terme, poi a Poggioreale, il boss dovrà scontare una pena detentiva di sei anni.

