Chi era Chiara Rossetti, la ragazza di 16 anni uccisa dalla caduta di un albero durante il campo scout in Val Camonica

Si chiama Chiara Rossetti la ragazza di 16 anni morta oggi, 25 luglio, dopo essere stata colpita da un albero a Corteno Golgi, in Val Camonica (Brescia). Si trovava in campo scout nella zona di Palù, a 1.400 metri di altitudine, quando è stata travolta dal tronco di un albero mentre dormiva nella sua tenda. Chiara aveva compiuto gli anni il 20 giugno scorso, era la più piccola di tre figli e abitava nel quartiere di Tavernola, a Como. La ragazza frequentava il Centro di formazione professionale di Monte Olimpino, un piccolo comune del comasco, e sognava di diventare una cuoca. È la stessa scuola a pubblicare, tramite il proprio sito, un messaggio di addio per la scomparsa della ragazza: «Ciao dolce Chiara, resterai per sempre qui con noi dove ti abbiamo conosciuta e apprezzata per la tua disponibilità e la tua motivazione. Il tuo C.F.P., incredulo e smarrito». Chiara Rossetti era partita per il campo scout in Val Camonica giovedì 20 luglio e avrebbe dovuto rimanerci fino a giovedì 27 luglio.

Il sindaco: «Nessuna allerta»

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini, secondo cui «non c’era allerta arancione e neppure rossa. Il maltempo è stato molto più forte di quello che era stato previsto». Il primo cittadino è stato tra i primi a intervenire dopo la notizia della morte di Chiara Rossetti. Ora, ha aggiunto Sabbadini, i suoi amici «sono con un gruppo di psicologi per ricevere sostegno in queste ore difficili». Un messaggio di vicinanza arriva anche dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como: «Partecipo a nome di tutta la comunità al dolore della famiglia di Chiara a cui siamo vicini. È un dolore enorme. Bisogna stare vicini ai ragazzi e ai genitori che conoscono. È il momento delle lacrime e del silenzio». A esprimere cordoglio è anche il ministro Giuseppe Valditara, che su Twitter scrive: «Quanto accaduto stamattina in Valcamonica è un’autentica tragedia, di fronte alla quale non esistono parole di conforto».

