Maltempo, Meloni: «Situazione delicata, nessun pompiere è andato in vacanza»

«Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l’uso dei Canadair». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi a “Non Stop News” su Rtl 102 e 5. La premier ha fatto il punto sul maltempo: «È una situazione complessa ma la Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, e lo dico per ringraziare queste persone. Seguiamo minuto per minuto la situazione che è delicata». La premier ha detto di essere in contatto con il ministro Musumeci, ha espresso solidarietà ai territori colpiti e ha detto che una delle priorità del governo è mettere in sicurezza il territorio.

Poi ha parlato delle elezioni in Spagna. «Il centrodestra cresce molto. Il mio obiettivo è far crescere i conservatori europei», ha spiegato. Aggiungendo che il dato di Vox era «atteso» e che la sinistra che si consola con il “pareggio” di Sanchez «fa sorridere». Riguardo la liberazione di Patrick Zaki, Meloni ha detto che il nuovo approccio con l’Egitto adesso «ha funzionato». Ma aggiungendo che non ci sarà nessun baratto con il caso di Giulio Regeni. Sul salario minimo ha fatto sapere che il governo non sta «perdendo tempo». E ha accusato «la sinistra» di rendersi conto «soltanto adesso» del problema.

