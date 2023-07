Temporali e trombe d’aria tra Milano e Brianza, morta una donna a Lissone schiacciata da un albero – Il video

Continua l’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando Milano e alcune province lombarde. A Lissone (Monza), una 58enne ha perso la vita dopo essere rimasta schiacciata da un albero caduto a causa del forte vento. La donna, di origini marocchine, stava camminando in via Braille per andare al lavoro, quando un grosso albero le è piombato addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Immediato l’intervento dei soccorritori, arrivati sul posto dopo la richiesta di aiuto di alcuni passanti, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco.

Chiusa la stazione di Monza

Diversi danni sono stati inoltre riscontrati all’interno della stazione di Monza, dove alcuni pannelli sono stati sradicati dal vento e spinti sui binari. La circolazione dei treni nel capoluogo brianzolo è stata per ora ripristinata sui binari 1 e 2 con marcia a vista per i treni, mentre per il terzo binario ci vorrà più tempo in quanto è stata interessata la linea elettrica. Mentre molti quartieri di Seregno, la città brianzola attraversata da un fiume di acqua e grandine nei giorni scorsi, sono stati investiti dal maltempo riportando ingenti danni. Lo ha detto il sindaco Alberto Rossi sui social: «Purtroppo – ha scritto il sindaco – abbiamo avuto un nuovo episodio molto violento in città, così come in gran parte della Provincia, con raffiche di vento molto forti, con effetti simili a una mini tromba d’aria a quota terra, e una pioggia intensa. In questo momento – ha aggiunto – stiamo intervento sulle situazioni di maggiore criticità in via allo Stadio, via Edison, via Comina, via Milano, via Pacini». Colpita, inoltre, la provincia di Varese. Anche qui, il vento e le forti piogge hanno provocato disagi alla viabilità. In particolare a Gallarate, dove la stazione ferroviaria è stata chiusa al pubblico. I tecnici di Rfi e di FerrovieNord sono al lavoro per ripristinare i numerosi problemi che il maltempo ha causato alla rete ferroviaria a Nord di Milano.

In aggiornamento

Leggi anche: