A Milano cielo buio e temporali improvvisi, allerta meteo per altre 24 ore. Il «downbust» violento a Cologno Monzese – Il video

Meteo instabile ancora per 24 ore nel Milanese, dove resta l’allerta arancione della protezione civile

Cielo buio all’improvviso con forti raffiche di vento e temporali violenti ma brevissimi si sono abbattuti su Milano e aree limitrofe questa mattina 24 luglio, dove il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato l’instabilità meteo con possibili ulteriori temporali per le prossime 24 ore. Alle 14 alle porte del capoluogo milanese, a Cologno Monzese, si è abbattuto un violento downburst, come documentato da un video pubblicato dalla pagina Facebook «Tornado Italia». Si tratta di un fenomeno meteorologico anche definito «raffica discendente» che si manifesta con forti raffiche di vento discensionali con spinte orizzontali dal fronte temporalesco. In alcuni casi le raffiche possono arrivare a una velocità vicina o superiore a 100 km all’ora.

Chiuso un tratto della M2

Nel tratto tra Vimodrone e Cernusco è stata chiusa la linea M2 della metropolitana a causa degli alberi caduti. Altre piante sono state abbattute dalle raffiche di vento in diverse strade, danneggiando alcuni tratti della rete elettrice di alimentazione dei mezzi Atm. I tram 1 e 12 sono stati sostituiti da bus tra Espinasse/Palizzi e Roserio, mentre il tram 14 è stato sostituito da un bus tra Cantore e Lorenteggio e il bus 42 ha interrotto il servizio nel quartiere Bicocca.

Trenord: «Diversi danni alle infrastrutture»

Dopo il violento temporale anche Trenord ha annunciato «diversi danni all’infrastruttura a causa del maltempo» con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia stanno subendo ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un «grave danno alla stazione di Monza».

