Ucraina: il deputato se la spassa alle Maldive, Zelensky lo denuncia per tradimento

Volodymyr Zelensky ha bollato oggi come traditore Yuri Aristov, un parlamentare recentemente avvistato in vacanza in un hotel di lusso alle Maldive, proprio in un momento in cui il presidente ucraino fa spesso riferimento al dovere dei leader politici di dare il buon esempio. Secondo il sito web Slidstvo.info, a metà luglio Yuri Aristov, deputato 48enne di “Servo del popolo” è stato visto in un albergo a cinque stelle nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. A seguito dello scoop il capo del gruppo parlamentare David Arakhamia ha chiesto che Aristov fosse «immediatamente sospeso». «Ho chiesto tutti i documenti relativi ai viaggi di lavoro e la verifica di tutte le informazioni», ha dichiarato. Il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefantchuk, ha rivelato di aver ricevuto una lettera di dimissioni da Aristov, che è anche vicepresidente della commissione parlamentare responsabile della sicurezza nazionale, della difesa e dell’intelligence, e svolge quindi un ruolo altamente strategico nel Paese. In Ucraina è necessario un voto del Parlamento per rimuovere un deputato eletto dal suo incarico. Dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, e in particolare dall’introduzione della legge marziale, le condizioni che regolano i viaggi all’estero di dipendenti pubblici e parlamentari sono diventate molto stringenti.

