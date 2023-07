Pavia, accoltella l’ex fidanzata alla testa con una lama di 19 centimetri. Arrestato un 25enne

Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stata aggredita in casa dal suo ex fidanzato. L’uomo, di 25 anni, sudamericano domiciliato a Pavia, è stato arrestato dalla polizia. I fatti risalgono allo scorso 21 luglio, ma la vicenda è stato resa nota soltanto oggi dalla Questura di Pavia. Gli agenti hanno fermato l’aggressore nelle vicinanze dell’abitazione della vittima, connazionale del giovane, in via Breventano a Pavia. Alcuni poliziotti, insieme ad operatori del 118, sono saliti nell’appartamento della donna, 37enne, trovandola gravemente ferita al corpo e alla testa. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. La coltellata che ha ricevuto in piena fronte, – spiega Il Giorno – le ha provocato un taglio esteso ma non grave, con la lama che si è fermata sull’osso cranico. All’interno della casa è stata anche ritrovata l’arma, un coltello lungo 19 centimetri. Il 25enne, accusato di tentato omicidio, è stato trasferito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. Il suo arresto è stato convalidato.

