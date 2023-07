Rissa nel traffico di Palermo, le sprangate al suv e la reazione folle con speronamento: poi la fuga – Il video

«Tentacolare, vorticoso che ci impedisce di vivere e ci fa nemici famiglia contro famiglia». Così, quasi vergognandosi, l’avvocato di Johnny Stecchino definiva il traffico palermitano nel film di Roberto Benigni. Una situazione tanto grave da essere annoverata tra le tre piaghe della Sicilia. Effettivamente, gli ingorghi nel capoluogo isolano possono risultare snervanti, ma in pochi si sarebbero aspettati una lite come quella ripresa in video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, osservatorio implacabile delle situazioni più assurde e degradanti delle città italiane. Nel bel mezzo della strada si vede un uomo con la camicia rosa prendere a pugni e calci il cofano di un Suv grigio, per poi risalire nella propria Cinquecento. L’uomo nel Suv dapprima attende che l’altro risalga in macchina, dove c’è ad attenderlo una ragazza, e poi si scaglia contro la fiancata della Fiat, in una manovra pericolosa che lascia delle visibili ammaccature. Infine, si vede il Suv grigio sfrecciare via, mentre i passanti urlano e la Cinquecento inizia ad inseguirlo. Insomma, a distanza di oltre trent’anni, l’avvocato continua ad avere ragione.

