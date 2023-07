Beccata la banda che sradicava i bancomat con un furgone in “stile Batman”: a segno 12 colpi per un bottino di 250mila euro – Il video

In manette sono finiti un 70enne, un 57enne e suo figlio di 32 anni. La banda usava sempre lo stesso modello di furgone che trasformava in una sorta di pipistrello con ariete e argano

Prima di ogni colpo, la banda dei tre rapinatori arrestati dai carabinieri di Vimercate rubava un furgone e lo trasformava in «stile Batman». Nelle loro intenzioni doveva sembrare un pipistrello il mezzo che di volta in volta rubavano e trasformavano con una lunga barra di ferro installata nel cassone usata come ariete e capace di sfondare le vetrate blindate. I criminali montavano anche un braccio meccanico sul furgone su cui fissavano i cavi d’acciaio per sradicare gli sportelli bancomat. La banda avrebbe messo a segno almeno 12 colpi tra le province di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Varese, per un bottino totale di 250mila euro. In manetta sono finiti un 70enne, un 57enne e il figlio di 32 anni, già pregiudicati per reati simili.

Per la banda sarebbe stato fatale l’ultimo tentativo di rapina, quando ormai gli inquirenti stavano monitorando i loro spostamenti. Con il solito furgone conciato per assomigliare a un pipistrello, i tre della banda sono stati scoperti mentre rubavano un bancomat a Saronno Pertusella, in provincia di Varese. Quando sono intervenuti i carabinieri di Vimercate, con quelli di Saronno e un elicottero del secondo nucleo di Orio al Serio, la banda si era impossessata di circa 42mila euro. Il più anziano e il più giovane sono stati subito bloccati, mentre il padre del 32enne ha tentato di scappare ma è rimasto bloccato dal suo stesso cavo di acciaio, impigliatosi a un lampione.

