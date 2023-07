Twitter, la nuova insegna «X» sulla sede a San Francisco tiene svegli i vicini (e gli ispettori ipotizzano violazioni)

L’iconico uccellino di Twitter non “cinguetta” più neppure sul tetto della sede centrale dell’azienda a San Francisco. Dopo più di dieci anni sono state rimosse le lettere dall’insegna ed è stato installato un gigantesco logo «X» sopra il quartier generale di Elon Musk. L’installazione ha, però, creato dei malumori tra i residenti di Market Street, che si sono lamentati delle «luci invadenti» del logo. Per i vicini, citati da Cbs, è infatti «Irrispettoso». Per il momento, le lamentele sembrano aver funzionato: l’insegna luminosa è rimasta spenta per tutta la giornata di domenica, 29 luglio. Gli ispettori edili di San Francisco, incaricati dal dipartimento, hanno inoltre affermato che il logo in questione potrebbe violare le norme edilizie. Ma non solo: il nuovo nome di Twitter e il logo potrebbero comportare ulteriori problemi per il patron di Tesla. Il marchio «X» è infatti uno tra i più diffusi al mondo e secondo molto analisti registrarlo potrebbe portare guai legali. A questo si aggiunge, inoltre, il fatto che cancellare un marchio riconoscibile come quello di Twitter potrebbe far perdere all’azienda miliardi di dollari di valore.

Leggi anche: