La cantante Lizzo denunciata dalle sue ex ballerine: «Contro di noi molestie, body shaming e discriminazioni»

La cantante statunitense Lizzo è finita al centro di alcune polemiche dopo le accuse di molestie e discriminazioni avanzate da tre ex ballerine del suo corpo di ballo. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez hanno presentato formalmente una denuncia al tribunale di Los Angeles in cui accusano la cantante di aver creato un ambiente di lavoro tossico. Nella denuncia si parla di comportamenti «sessualmente denigratori» e di pressioni psicologiche per partecipare a spettacoli erotici, mentre Davis ha raccontato di essere stata presa in giro per il proprio peso. La denuncia non riguarda soltanto Lizzo ma anche altre persone a lei vicine. Per esempio Shirlene Quigley, capitana del corpo di ballo, accusata di aver provato a convertire le tre alla sua religione e di averle rimproverate per aver avuto rapporti sessuali prematrimoniali. A essere coinvolti sono anche alcuni dirigenti della casa di produzione Big Grrrl Big Touring, che secondo le accuse avrebbero pagato le persone nere meno di quelle bianche.

Due delle tre donne che hanno sporto denuncia – Davis e Williams – avevano cominciato a lavorare per la cantante nel 2021 salvo essere poi licenziate. Mentre Rodriguez si è dimessa in disaccordo con il modo in cui erano state trattate le sue due colleghe. Le accuse, che da ieri circolano sui media americani, destano particolare scalpore in virtù del fatto che Lizzo è nota non solo per la sua musica ma anche per il suo impegno a favore della body positivity. Stando a quanto denunciato dalle tre donne, la cantante avrebbe «richiamato l’attenzione» sull’aumento di peso di una ballerina. Una situazione che Ron Zambrano, avvocato delle tre ballerine, ha commentato così: «La natura sbalorditiva del modo in cui Lizzo e il suo team di gestione hanno trattato i loro artisti sembra andare contro tutto ciò che Lizzo rappresenta pubblicamente, mentre in privato fa pesare i suoi ballerini e li sminuisce in modi che non sono solo illegali ma assolutamente demoralizzanti». Al momento la cantante non ha ancora commentato le accuse.

Credits foto: EPA/Jazon Szenes | Lizzo durante una performance al Nos Alive Festival di Oeiras, in Portogallo (7 luglio 2023)

Leggi anche: