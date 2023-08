Ucraina, la Russia bombarda un filobus e la cattedrale di Santa Caterina a Cherson

Ancora un attacco delle truppe russe a Cherson. Questa volta, i militari di Mosca hanno colpito un filobus con a bordo persone che andavano al lavoro, ferendone tre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le persone ferite sono state trasportate in ambulanza in ospedale. Tra i feriti ci sono una donna di 39 anni e un uomo di 53 anni, oltre a un anziano di 74 anni che si trova in gravissime condizioni. A riferirlo è la testata Rbc-Ukraine, che cita il capo della regione del Cherson, Roman Mrochka, che su Telegram ha dichiarato: «I russi sono spietati: questa volta sono stati bombardati i trasporti pubblici e le persone che andavano al lavoro». Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine le bombe erano dirette contro una cattedrale, ma hanno finito col colpire anche il mezzo di trasporto pubblico. A essere colpita nei bombardamenti anche la cattedrale. «Durante l’estinzione dell’incendio nella cattedrale di Santa Caterina, si sono registrati stati ripetuti bombardamenti», ha riferito il Ministero degli Interni di Kiev, che ha riferito che nelle operazione di soccorso «quattro dipendenti del servizio di emergenza sono rimasti feriti».

Leggi anche: