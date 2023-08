No! Questo video non dimostra che Samantha Cristoforetti non sia andata nello spazio

Circola su Facebook un video preso da TikTok dove vengono strumentalizzate le risposte di Samantha Cristoforetti dove parla delle sue esperienze di viaggio verso la Stazione spaziale internazionale. Per una mente complottista queste congetture sarebbero sufficienti a dimostrare che l’astronauta italiana non sarebbe mai stata nello Spazio. “Forse perché la Nasa con le immagini della Terra vista da lassù vorrebbe farci credere che la Terra è piatta”? Ovviamente parliamo di sciocchezze.

Per chi ha fretta:

Cristoforetti al pari dei colleghi può manifestare tutto lo spettro delle emozioni umane, dimostrando sia di sapersi stupire che di mantenere contegno quando lo ritiene opportuno.

In nessun modo la modalità con cui sono espresse delle frasi è prova di qualcosa.

Esistono anche complottismi i quali implicano necessariamente che Cristoforetti nello spazio ci sia andata davvero.

Analisi

Il video è incorniciato dalle seguenti congetture:

Questa non è mai uscita dal centro ESA.

Senti bene tutte le parole fino in fondo…

Nella clip Cristoforetti risponde a una domanda riguardante «la prima sensazione» e «il primo pensiero» che l’astronauta ha avuto «quando ha visto la Terra dallo Spazio». Secondo chi ha confezionato il filmato, il fatto che la risposta riguardi «l’impatto estetico» dimostrerebbe che l’astronauta non sia mai andata nello Spazio. Ed è davvero tutto qui.

Ricordiamo che almeno dal 2014, proprio le reazioni emotive di Cristoforetti nello Spazio sono state usate per sostenere che avesse visto un UFO, ma la Nasa le avrebbe impedito di divulgare pubblicamente l’avvistamento. Potete approfondire leggendo l’analisi che scrisse all’epoca Paolo Attivissimo.

Ha semplicemente visto inaspettatamente, attraverso il piccolo finestrino della sua capsula Soyuz, lo spettacolo della grande Stazione Spaziale Internazionale illuminata dal sole radente- continua Attivissimo -, e la sorpresa causata da tanta bellezza improvvisa l’ha fatta esclamare. Lo ha spiegato subito, e con gioia palpabile, appena salita a bordo, in diretta TV, e poi nel suo primo diario di bordo dallo spazio.

Conclusioni

Insomma, a seconda del complotto a cui si vuole credere – dal terrapiattismo all’ufologia – le emozioni espresse o meno da Cristoforetti non vanno bene e vengono usate come prova dell’esistenza di fenomeni che le agenzie spaziali vogliono tenerci nascosti. Ormai chi diffonde queste congetture non sente nemmeno l’esigenza di presentare quelle che si ritengono essere delle evidenze scientifiche. Tanto il pubblico di riferimento avrà sempre bisogno di crederci.

