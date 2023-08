«Mi auguro che troverete anche un’occasione per qualche giorno di riposo. Buone vacanze a chi le può fare», l’augurio di buone vacanze del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Palazzo Madama ha chiuso ieri per la consueta pausa estive. La prossima seduta dell’aula del Senato, la 97esima, è prevista per il pomeriggio del 5 settembre alle ore 16.30.

(video Vista / WebTv Senato)

