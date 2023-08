M5s, è morto il padre di Giuseppe Conte: l’annuncio in Aula alla Camera

«Comunico che il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre: la presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea». Con questo messaggio di condoglianze, recitato durante la seduta odierna di Montecitorio, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha manifestato la vicinanza dei deputati al leader del Movimento 5 stelle. Per un momento è stato interrotto l’esame della delega fiscale. Nicola Conte – così si chiamava il padre dell’ex presidente del Consiglio – era sposato con l’insegnante di scuola elementare Lillina Roberti. Lui originario di Cerignola, lei di Volturara Appula, avevano messo alla luce il presidente pentastellato l’8 agosto 1964, a Volturara Appula, nel Foggiano. Nicola Conte ha ricoperto per lungo tempo l’incarico di segretario comunale e, dal 1967, risedeva a San Giovanni Rotondo, il paese di Padre Pio. A stretto giro, è arrivato il messaggio di cordoglio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore», ha scritto su Twitter.

Nella foto: Giuseppe Conte con il padre nel 2018 (Ansa)

