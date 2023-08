Il latitante da 11 anni arrestato per una foto durante la festa per lo scudetto del Napoli

Vincenzo La Porta, 60enne di Napoli vicino al clan Contini e all’Alleanza di Secondigliano, è stato arrestato. Era nella lista dei latitanti del ministero dell’Interno da 11 anni. I carabinieri di Napoli lo hanno trovato nell’isola greca di Corfù. A tradirlo è stata la sua passione per il Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto La Porta aveva festeggiato con cappello da baseball e sciarpa azzurra in un ristorante. Lì è stato fotografato. E dopo una lunga serie di accertamenti e pedinamenti, svolti con la collaborazione delle forze di polizia greche, i carabinieri lo hanno bloccato in strada mentre era in sella al suo scooter. Nel corso degli anni di latitanza il 60enne è stato condannato in contumacia.

Era ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere dedita da anni all’evasione fiscale, alla frode fiscale e a truffe in danno di fornitori esteri. I componenti del sodalizio sono riusciti nel corso degli anni ad accaparrarsi considerevoli fette di mercato grazie a forniture imponenti ottenute a fronte di garanzie sostanzialmente inesistenti. Prestate da soggetti nullatenenti o da società fittizie, che, dopo essere state utilizzate a scopo di mera interposizione fittizia, venivano lasciate fallire a scapito di fornitori e creditori. Dovrà scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione. Ora è in una galera greca in attesa dell’estradizione.

Foto da: Corriere del Mezzogiorno

Leggi anche: