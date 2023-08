Emilia-Romagna, Salvini risponde all’appello di Fontanelice: «Impegnato per ripristinare la Sp33»

È arrivato fino al ministro dei Trasporti Matteo Salvini il video-appello di cittadini e imprese di Fontanelice, in provincia di Bologna, che a tre mesi dalle alluvioni chiedono il ripristino urgente della Sp33, un tratto fondamentale nei collegamenti tra Bologna e Ravenna. Pur non avendo poteri di intervento diretto, il titolare del Mit ha chiesto ai propri uffici di approfondire la vicenda. Il dicastero di Salvini sta verificando lo stato del fondo per le strade provinciali ripartito lo scorso anno agli enti locali. In un secondo momento, dovrebbe controllare anche la disponibilità delle risorse post-alluvione e discutere con la Regione Emilia-Romagna la ricostruzione della strada provinciale. La condizione della Sp33, fa sapere il Mit in una nota, ripropone il problema della riforma delle province, svuotate di fondi e competenze nonostante ci sia la necessità di un efficiente controllo del territorio a partire dalla situazione dei collegamenti.

Salvini ha parlato della situazione della strada anche con i colleghi di governo e con il commissario alla Ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ieri anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini aveva risposto all’appello dei cittadini di Fontanelice, assicurando che la ricostruzione della Sp33 «è in cima alle priorità». «Insieme alla Città metropolitana di Bologna e alla struttura commissariale del generale Figliuolo – ha precisato il governatore emiliano – siamo al lavoro per ripristinarla il più velocemente possibile, aprendo il cantiere non appena le risorse stanziate saranno nella disponibilità dei territori».

