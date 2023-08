Sulle coste irlandesi è apparsa un’enorme scritta in ricordo di Sinéad O’Connor – Il video

«Eire Sinéad O’Connor» e il simbolo di un cuore tra le due parole. È l’enorme scritta apparsa su una collina irlandese a Bray, venti chilometri a sud di Dublino, in ricordo della cantante ritrovata morta lo scorso 26 luglio a Londra, all’età di 56 anni. Il tributo, svelato domenica 6 agosto, è stato realizzato da un’agenzia creativa di Dublino The Tenth Man, in collaborazione con il team di artisti Mack Signs. «Sono state dette così tante cose su Sinead dopo la sua recente scomparsa, che non sono sicuro di cosa sia rimasto da dire. Ma volevamo solo cogliere l’opportunità di segnare il momento con una dichiarazione audace che simboleggiasse ciò che lei ha significato per questo nostro piccolo Paese», ha detto alla Cnn Richard Seabrooke, il direttore creativo dell’agenzia. L’installazione, visibile solo dall’alto e posizionata su un’altura a picco sul mare, è stata realizzata nella cittadina a nord della contea di Wicklow, dove martedì 8 agosto si terranno i funerali. Secondo quanto riportato dal The Irish Sun, l’ultimo saluto alla cantante è stato fissato per le 10.30, e il corteo funebre si snoderà sul lungomare di Bray, partendo dall’Harbour Bar e proseguendo fino all’altra estremità di Strand Road, la strada in cui si trovava la casa di Sinead. In un comunicato diffuso a nome della famiglia O’Connor, è stato lanciato un appello ai fan perché accompagnino la cantante nel suo ultimo viaggio. «Sinead amava vivere a Bray e le persone che vi abitavano – si legge nel comunicato -. Con questa processione, la sua famiglia desidera riconoscere l’effusione di amore per lei da parte della gente di Wicklow e non solo, da quando è partita la settimana scorsa per andare in un altro posto», conclude la nota

