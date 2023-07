Morta Sinéad O’Connor, addio alla voce di “Nothing Compares 2 U”

Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni, ieri sera. Lo riporta il Daily Mail. La cantante irlandese è diventata famosa in tutto il mondo nel 1990 grazie alla sua straziante cover di Nothing Compares 2 U di Prince. La notizia giunge un anno dopo che il figlio, Shane, 17 anni, si è tolto la vita nel gennaio 2022 dopo essere fuggito dall’ospedale mentre era sotto osservazione per suicidio. L’artista aveva cambiato il suo nome in Shuhada’ Sadaqat nel 2018 quando si era convertita all’Islam, ha passato il suo tempo tra Co Roscommon, in Irlanda, e Londra. La causa del decesso non è stata ancora resa nota

L’ultimo tweet sul figlio

Nel suo ultimo tweet, O’Connor ha postato una foto di Shane e ha detto: «Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la lampada della mia anima».

La carriera

Il suo album di debutto, The Lion and the Cobra, è stato pubblicato nel 1987 e ha raggiunto le classifiche internazionali. Il suo secondo album, I Do Not Want What I Haven’t Got, l’ha consacrata all’altare della musica mondiale, vendendo oltre sette milioni di copie in tutto il mondo. “Nothing Compares 2 U” (brano scritto da Prince), è il brano numero uno del 1990 secondo i Billboard Music Awards. Alle spalle la cantante irlandese ha dieci album in studio: Am I Not Your Girl? del 1992 e Universal Mother del 1994 sono diventati disco d’oro nel Regno Unito, Faith and Courage del 2000 ha vinto lo stesso premio in Australia e Throw Down Your Arms del 2005 è diventato disco d’oro in Irlanda.

